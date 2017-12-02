Гол Ярмоленко принес «Боруссии» ничью в матче с «Байером»
Матч 14-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Боруссия» (Дортмунд) завершился вничью – 1:1.
На 30-й минуте «Байер» вывел вперед Кевин Фолланд. Венделл через 11 минут после этого оставил команду в меньшинстве. На 73-й минуте «Боруссии» удалось сравнять счет – отличился Андрей Ярмоленко.
«Боруссия» с 22 очками занимает пятое место. У «Байера» 21 очко и седьмое место. В следующем туре «Боруссия» примет «Вердер», а «Байер» на выезде сыграет со «Штутгартом».
Чемпионат Германии. Бундеслига
14-й тур
«Байер» - «Боруссия» - 1:1
Голы: Фолланд, 30 – Ярмоленко, 73
Удаление: Венделл («Байер»), 41