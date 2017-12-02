На 30-й минуте «Байер» вывел вперед Кевин Фолланд. Венделл через 11 минут после этого оставил команду в меньшинстве. На 73-й минуте «Боруссии» удалось сравнять счет – отличился Андрей Ярмоленко.

«Боруссия» с 22 очками занимает пятое место. У «Байера» 21 очко и седьмое место. В следующем туре «Боруссия» примет «Вердер», а «Байер» на выезде сыграет со «Штутгартом».

Чемпионат Германии. Бундеслига

14-й тур

«Байер» - «Боруссия» - 1:1

Голы: Фолланд, 30 – Ярмоленко, 73

Удаление: Венделл («Байер»), 41