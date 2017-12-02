Футболисты «Баварии» на своем поле переиграли «Ганновер» в матче 14-го тура чемпионата Германии со счетом 3:1.

В составе мюнхенского клуба отличились Артуро Видаль, Кингсли Коман и Роберт Левандовски. У «Ганновера» точный удар на свой счет записал Чарлисон Бенсоп.

Отметим, что на 28-й минуте встречи нападающий «Ганновера» Никлас Фуллкруг не реализовал 11-метровый удар.

После этой игры «Бавария» набрала 32 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги. «Ганновер» с 19 баллами занимает 14-е место.

В следующем туре «Бавария» 9 декабря в гостях встретится с «Айнтрахтом».