Футболисты «Ливерпуля» на выезде переиграли «Брайтон» в матче 15-го тура чемпионата Англии со счетом 5:1.

В составе мерсисайдцев голами отметились Эмре Джан, Филиппе Коутиньо, Льюис Данк и Роберто Фирмино, оформивший дубль в этой встрече. У «Брайтона» забитый мяч на счету Гленна Мюррея.

После этой победы «Ливерпуль» набрал 29 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с 17 баллами занимает 11-е место.

В следующем туре «Ливерпуль» 10 декабря на своем поле примет «Эвертон».