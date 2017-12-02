Футболисты «Тоттенхэма» на выезде не смогли переиграть «Уотфорд» (1:1) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

У «Тоттенхэма» голом отметился Сон Хын Мин. В составе «Уотфорда» забитый мяч на свой счет записал Кристиан Кабазель.

Отметим, что на 52-й минуте встречи с поля был удален защитник гостей Давинсон Санчес.

После этой игры «Тоттенхэм» набрал 25 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд» с 22 баллами расположился на восьмом месте.

В следующем туре «Тоттенхэм» 9 декабря на своем поле примет «Сток Сити». В тот же день «Уотфорд»на выезде встретится с «Бернли».