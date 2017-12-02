- Мы должны быть довольны. Я счастлив, что мои футболисты должным образом отреагировали на пропущенный гол. Возможно, мы начали игру слишком медленно, но в нужный момент сумели добавить в интенсивности и создали множество моментов для взятия ворот. Все мои футболисты продемонстрировали отличную игру, и я доволен каждым из них. Мы продемонстрировали волю к победе и настоящий командный дух. Нам было важно заработать три очка, и мы сумели добиться этого, - передает слова Конте официальный сайт «Челси».

После этой победы «Челси» набрал 32 очка и занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре 9 декабря «Челси» в гостях встретится с «Вест Хэмом».