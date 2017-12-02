Гости открыли счет на 29-й минуте, когда Виллиан Жозе реализовал пенальти. У хозяев на 63-й минуте отличился Филипе Луис, а на 88-й минуте победу хозяевам принес гол Антуана Гризманна

«Атлетико» набрал 30 очков и занимает третье место в чемпионате Испании. У «Реал Сосьедада» 19 очков и седьмое место.

В следующем туре «Атлетико» на выезде сыграет с «Бетисом», а «Реал Сосьедад» примет «Малагу».

Чемпионат Испании. Примера

14-й тур

«Атлетико» - «Реал Сосьедад» - 2:1

«Атлетико»: Облак, Томас, Хименес, Годин, Луис, Корреа (Феррейра-Карраско, 70), Сауль, Габи, Коке, Гамейро (Торрес, 70), Гризманн (Фернандес, 90).

Голы: Луис, 63, Гризманн, 88 – Виллиан Жозе, 29, с пенальти