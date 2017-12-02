«Атлетико» вырвал победу в матче с «Реал Сосьедадом» благодаря голу Гризманна
Матч 14-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал Сосьедад» завершился победой хозяев – 2:1.
Гости открыли счет на 29-й минуте, когда Виллиан Жозе реализовал пенальти. У хозяев на 63-й минуте отличился Филипе Луис, а на 88-й минуте победу хозяевам принес гол Антуана Гризманна
«Атлетико» набрал 30 очков и занимает третье место в чемпионате Испании. У «Реал Сосьедада» 19 очков и седьмое место.
В следующем туре «Атлетико» на выезде сыграет с «Бетисом», а «Реал Сосьедад» примет «Малагу».
Чемпионат Испании. Примера
14-й тур
«Атлетико» - «Реал Сосьедад» - 2:1
«Атлетико»: Облак, Томас, Хименес, Годин, Луис, Корреа (Феррейра-Карраско, 70), Сауль, Габи, Коке, Гамейро (Торрес, 70), Гризманн (Фернандес, 90).
Голы: Луис, 63, Гризманн, 88 – Виллиан Жозе, 29, с пенальти