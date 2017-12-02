- Он провел великолепный матч, по-настоящему наслаждаясь футболом на поле. Эден очень важный игрок, благодаря которому мы имеем возможность менять тактику. Он может действовать как второй нападающий или на позиции "десятки" при схеме 3–4–3. Сегодня Эден и Альваро продемонстрировали хорошее взаимопонимание и отлично комбинировали. Я доволен результатом, но в текущем чемпионате «Манчестер Сити» демонстрирует что-то экстраординарное. Тем не менее, мы должны думать только о своих достижениях и идти по дистанции сезона шаг за шагом.

Для меня главное - забить пенальти. Игрок сам решает, каким образом он будет исполнять удар. Мяч был забит, поэтому я счастлив. Естественно, в следующий раз ему нужно быть осторожным, поскольку голкиперы изучают манеру исполнения пенальти, но если он уверен в себе, то вполне может повторить подобный удар, - передает слова Конте официальный сайт «Челси».

После этой победы «Челси» набрал 32 очка и занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре 9 декабря «Челси» в гостях встретится с «Вест Хэмом».