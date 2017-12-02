- Мы знали, что так может случиться. Жаль, ведь мы начали очень хорошо, но затем совершили ряд ошибок и, как и в игре с «Манчестер Юнайтед», поплатились за них. Против них очень сложно играть, поскольку у них есть футболисты, которые могут обыграть любого один в один и требуют дополнительной опеки, что освобождает пространство для других игроков. Если мы прессингуем высоко, они могут убежать в контратаку, используя свободные зоны.

У них очень сильный состав, с которым они сражаются за чемпионство. Очевидно, эта команда займет место в тройке, - передает слова Бенитеса официальный сайт «Челси».

После этой победы «Челси» набрал 32 очка и занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре 9 декабря «Челси» в гостях встретится с «Вест Хэмом».