- Команда сейчас поверила в свои силы. В первом тайме «Рубин» играл хорошо, агрессивно, а мы были хуже. Но затем изменили тактику, мои действия также изменились, и команда заиграла по-другому, - цитирует Фернандеша ТАСС.

«Локомотив» набрал 42 очка и продолжает лидировать в чемпионате России. В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Тосно».