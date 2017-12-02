- Команда сейчас поверила в свои силы. В первом тайме «Рубин» играл хорошо, агрессивно, а мы были хуже. Но затем изменили тактику, мои действия также изменились, и команда заиграла по-другому, - цитирует Фернандеша ТАСС.

«Локомотив» набрал 42 очка и продолжает лидировать в чемпионате России. В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Тосно».

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