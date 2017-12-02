В составе победителей дубль сделал Джесси Лингард, еще один мяч в активе Антонио Валенсии. У «Арсенала» отличился Александр Ляказетт. Отметим, что на 74-й минуте был удален Поль Погба, который, таким образом, пропустит манчестерское дерби на следующей неделе.

«МЮ» набрал 35 очков и занимает второе место в чемпионате Англии. У «Арсенала» 28 очков и пятое место. В следующем туре «МЮ» предстоит принять «Манчестер Сити», а «Арсенал» в гостях сыграет с «Саутгемптоном».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

15-й тур

«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» - 1:3

«Арсенал»: Чех, Монреаль, Мустафи (Ивоби, 15), Косельни, Джака (Уэлбек, 70), Рэмси, Колашинац (Жиру, 77), Бельерин, Озил, Алексис, Ляказетт.



«МЮ»: Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Рохо, Янг (Рэшфорд, 90+3), Матич, Погба, Лингард (Дармиан, 76), Марсьяль (Эррера, 67), Лукаку.

Голы: Ляказетт, 49 – Валенсия, 4, Лингард, 11, 63

Удаление: Погба, 74