В составе хозяев отличились Гвидо Бургшталлер и Амине Харит. У «Кельна» дубль сделал Серу Гирасси, один из мячей он забил с пенальти. Отметим, что у гостей на 90-й минуте был удален Юя Оскао

«Шальке» с 25 очками занимает третье место. «Кельн» с тремя очками на последнем месте.

В следующем туре «Шальке» на выезде сыграет с «Боруссией» из Менхенгладбаха, а «Кельн» примет «Фрайбург».

Чемпионат Германии. Бундеслига

14-й тур

«Шальке» - «Кельн» - 2:2

Голы: Бургшталлер, 37, Харит – 83 – Гирасси. 51, 78, с пенальти

Удаление: Осако («Кельн»), 90