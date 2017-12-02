«Шальке» упустил победу в матче с «Кельном»
Матч 14-го тура чемпионата Германии «Шальке» — «Кельн» завершился вничью – 2:2.
В составе хозяев отличились Гвидо Бургшталлер и Амине Харит. У «Кельна» дубль сделал Серу Гирасси, один из мячей он забил с пенальти. Отметим, что у гостей на 90-й минуте был удален Юя Оскао
«Шальке» с 25 очками занимает третье место. «Кельн» с тремя очками на последнем месте.
В следующем туре «Шальке» на выезде сыграет с «Боруссией» из Менхенгладбаха, а «Кельн» примет «Фрайбург».
Чемпионат Германии. Бундеслига
14-й тур
«Шальке» - «Кельн» - 2:2
Голы: Бургшталлер, 37, Харит – 83 – Гирасси. 51, 78, с пенальти
Удаление: Осако («Кельн»), 90