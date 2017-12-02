В составе хозяев дубль сделал Штефан Тескер, еще один мяч в активе Тома Бура. У «Аякса» дубль сделал Лассе Шоне, а еще один гол записал в свой актив Джастин Клюйверт.

«Аякс» набрал 29 очков и занимает второе место. У «Твенте» 10 очков и 16-е место. В следующем туре «Аякс» примет ПСВ, а «Твенте» - «Ден Хааг».

Чемпионат Голландии

14-й тур

«Твенте» - «Аякс» - 3:3

Голы: Тескер, 48, 63, Бур, 89 – Шоне, 33, 37, Клюйверт, 79