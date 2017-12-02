«Я вижу проблему в том, что когда мы забиваем, мы теряем уверенность и начинаем играть более оборонительно. В каждом матче у нас были трудные отрезки, как и в этом. В первом тайме мы играли очень хорошо, а во втором садились все глубже и глубже, и это была уже абсолютно другая ситуация.

Нам было непросто, поскольку у нас нет большого нападающего, а Хектор не играл из-за травмы. Я думал, что мы можем сыграть на контратаках, но это сложно сделать, если команда глубоко садится. В таком случае многие футболисты сосредоточены на прессинге, и остается один выход – лонгболлы.

Теперь я понимаю, в чем наша проблема. Нам нужны большой нападающий и один-два защитника, чтобы мы могли поменять схему», - цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.

В составе подопечных Леонида Слуцкого на 21-й минуте отличился Фрэйзер Кэмпбелл. У хозяев на 70-й минуте забил Гэри Хупер, который на 86-й минуте оформил дубль и принес своей команде победу.

«Халл» с 18 очками занимает 20-е место из 24-х. У «Шеффилд Уэнсдей» 29 очков и десятое место. В следующем туре «Халл» примет «Брентфорд».