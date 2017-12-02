«Монако» обыграл «Анже» благодаря голу Фалькао
Матч 16-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Анже» завершился победой хозяев – 1:0.
Единственный мяч на второй минуте забил Радамель Фалькао. «Монако» набрал 32 очка и занимает второе место в чемпионате Франции. У «Анже» 14 очков и 19-е место.
В следующем туре «Монако» примет «Труа», а «Анже» - «Монпелье».
Чемпионат Франции. Лига 1
16-й тур
«Монако» - «Анже» - 1:0
«Монако»: Субашич, Сидибе (Туре, 63), Глик, Жемерсон, Конголо, Н’Дорам, Моутинью, Фабиньо, Кейта, Фалькао (Каррильо, 88), Дикаби (Лопеш, 72)
Гол: Фалькао, 2