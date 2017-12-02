Единственный мяч на второй минуте забил Радамель Фалькао. «Монако» набрал 32 очка и занимает второе место в чемпионате Франции. У «Анже» 14 очков и 19-е место.

В следующем туре «Монако» примет «Труа», а «Анже» - «Монпелье».

Чемпионат Франции. Лига 1

16-й тур

«Монако» - «Анже» - 1:0

«Монако»: Субашич, Сидибе (Туре, 63), Глик, Жемерсон, Конголо, Н’Дорам, Моутинью, Фабиньо, Кейта, Фалькао (Каррильо, 88), Дикаби (Лопеш, 72)

Гол: Фалькао, 2