– В первом тайме дистанция между нашими линиями была слишком велика, – приводит слова Хайнкеса официальный сайт «Баварии». – «Ганновер» был очень хорошо организован, у нас были проблемы при их переключении из обороны в атаку.

Во втором тайме мы играли уверенно, задавали ритм. Мы создали огромное количество моментов, которые не смогли реализовать. В целом считаю, что мы победили заслуженно.

Мюллер после долгого перерыва снова играл. Коман тоже был две недели травмирован, Боатенг набирает форму. Все это очень позитивно, я смотрю в направлении оставшихся матчей с оптимизмом