«Я очень расстроен, потому что мы показали действительно хороший футбол, но в итоге остались ни с чем, и это сложно принять.

Мы были недостаточно эффективны в ключевых моментах и ставили себя в затруднительные ситуации. Давления особо на нас и не было, но мы не были достаточно заряжены на борьбу на первых минутах. Голкипер «МЮ» сыграл просто великолепно.

Я не хочу больше обсуждать работу судей. Я горжусь настроем и отношением к делу моих футболистов, но мне жаль их, потому что в конце концов мы остались без очков», - заявил Венгер.