Ничья Слуцкого в Англии, первое поражение «ПСЖ» в сезоне и шесть шайб россиян в НХЛ. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.
Московский "Локомотив" с минимальным счетом переиграл "Рубин" в матче 19-го тура чемпионата России.
В параллельной встрече "Зенит" обыграл "Урал", а "Динамо" всухую переиграло "Ростов".
"Халл Сити" Леонида Слуцкого вырвал ничью в игре с "Шеффилд Уэнсдей".
"Манчестер Юнайтед" на выезде выиграл у "Арсенала" благодаря дублю Джесси Лингарда.
"Ливерпуль" разгромил "Брайтон", "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Уотфордом", "Лестер" обыграл "Бернли", а "Эвертон" переиграл "Хаддерсфилд".
"Пари Сен-Жермен" потерпел первое поражение в чемпионате Франции. Гол Радамеля Фалькао принес победу "Монако" в игре с "Анже". Марио Балотелли помог "Ницце" обыграть "Метц".
"Бавария" одержала победу над "Ганновером", а гол Андрея Ярмоленко спас "Боруссию" от поражения.
СКА обыграл «Йокерит» в первом матче КХЛ на открытом воздухе.
Шайбы Александра Овечкина и Евгения Кузнецова принесли победу "Вашингтону" в матче с "Коламбусом". Также в этом противостоянии отличился Артемий Панарин.
Гол и передача Евгения Малкина помогли "Питтсбургу" переиграть "Баффало".
"Тампа" благодаря дублю Никиты Кучерова выиграла у "Сан-Хосе".
Хоккеисты "Монреаля" забросили десять шайб в ворота "Детройта".
Видео дня:
Голы Овечкина, Кузнецова и Панарина в матче "Вашингтон" – "Коламбус"
Дубль Никиты Кучерова в матче с "Сан-Хосе"
Шайба Евгения Малкина в игре с "Баффало"
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