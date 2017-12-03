Напомним, что «Монако» уже лишилось шансов выйти в плей-офф турнира.

Мы дадим шанс сыграть менее опытным игрокам. У меня только 16 доступных футболистов. Посмотрим, успеют ли вернуться Лемар и Мейте. Шесть или семь футболистов, которые сыграют с «Порту», потом не выйдут на матч с «Труа». В последнем матче мы победили «Анже», не показав ничего выдающегося. Мы играли просто, но с характером», - приводит слова Жардима A Bola.

Матч между «Порту» и «Монако» состоится 6 декабря. Первая игра между командами закончилась победой португальцев со счетом 3:0.