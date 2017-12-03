Напомним, что Озил играл за «Реал» с 2010 по 2013 год.

«То, как Зидан руководил игрой, завораживало меня, воспоминания об этом очаровывают меня до сих пор. Его техника и креативность были выдающимися. В молодости я хотел быть таким, как он», - цитирует Озила Football Mgzn.

«Когда я перешёл в «Реал» и встретился с ним, мои руки вспотели, я нервничал, но Зидан был очень добрым и позитивным. Время от времени мы общаемся с ним и сейчас», - добавил полузащитник.