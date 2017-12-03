ЦСКА в составе 17 игроков вылетел в Манчестер для участия в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

По информации на официальном сайте команды, армейцы в воскресенье и понедельник проведут тренировку в Манчестере.

Состав ЦСКА:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

Защитники: Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич;

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Александр Макаров;

Нападающие: Витинью, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Понтус Вернблум и Бибрас Натхо вылетели в Англию вместе с командой, несмотря на то, что пропустят матч из-за дисквалификации.

Напомним, что первый матч между этими командами закончился победой «Манчестер Юнайтеда» со счетом 4:1. Следующая игра состоится 5 декабря в 22:45 мск.