17 футболистов ЦСКА отправились на матч с «Манчестер Юнайтед»
ЦСКА в составе 17 игроков вылетел в Манчестер для участия в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
По информации на официальном сайте команды, армейцы в воскресенье и понедельник проведут тренировку в Манчестере.
Состав ЦСКА:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;
Защитники: Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич;
Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Александр Макаров;
Нападающие: Витинью, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.
Понтус Вернблум и Бибрас Натхо вылетели в Англию вместе с командой, несмотря на то, что пропустят матч из-за дисквалификации.
Напомним, что первый матч между этими командами закончился победой «Манчестер Юнайтеда» со счетом 4:1. Следующая игра состоится 5 декабря в 22:45 мск.