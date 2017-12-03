Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал о своих клубных предпочтениях в детстве.

Напомним, что швед в прошлом играл за «Милан», «Интер» и «Ювентус».

«Дома я всегда смотрел одну программу, в которой показывали голы и обзоры матчей чемпионата Италии. Я переживал за «Интер», потому что мне нравились их чёрно-синие цвета. Но при этом я внимательно следил и за игрой «Ювентуса» с «Миланом», - цитирует Sky Sport Italia Ибрагимовича.

Нападающий выступал за «Интер» с 2006 по 2009 год. В составе команды Ибрагимович провел 88 матчей и забил 57 голов.