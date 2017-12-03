Напомним, что на 87-й минуте единственный мяч забил Джефферсон Фарфан.

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Юрий Семин: Не сравнивайте нас со «Спартаком», мы сами по себе. Мы – «Локомотив»

«Локомотив» набрал 42 очка и продолжает лидировать в чемпионате России. У «Рубина» 20 очков и 12-е место.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Тосно», а «Рубин» примет «СКА-Хабаровск».

– «Локомотив» упорно прет к золотым медалям. Он мне напоминает прошлогодний «Спартак». Многое не получается, нет красоты или убедительной игры, но результат дается с кровью. Это похвально. Молодец Юрий Семин. Вопрос: надолго ли хватит? Пока все получается. Если «Локомотив» продолжит так играть, догнать его будет очень тяжело.

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