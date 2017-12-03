«В больших матчах нужно реализовывать свои моменты и не допускать грубых ошибок. Две ошибки в начале предрешили исход встречи. В перерыве мы были уверены, что, если реализуем хотя бы один момент, игра раскроется, и при счёте 2:1 в их пользу у нас были шансы сравнять счёт», -приводит слова Чеха официальный сайт «Арсенала».

«К сожалению, они забили третий гол. Эффективность в реализации стала залогом успеха «МЮ». Не так часто случается, что в матче с ними мы доминируем и создаём много моментов, это позитивный знак для нас, но мы всё равно разочарованы», - добавил голкипер.