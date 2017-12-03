Сборная Бельгии попала в одну группу с Англией, Тунисом и Панамой.

«Бельгия легко справится с Англией, никаких проблем. Шучу, шучу! Нас ждёт сложный матч. Все команды, которые вышли на ЧМ-2018, заслужили свой успех. Посмотрим, как всё сложится. Я уже обсуждал жеребьёвку с Гари Кэхиллом. У нас хорошая группа, будет сложная игра против Англии. На чемпионате мира может произойти всё что угодно», - приводит слова Азара Goal.