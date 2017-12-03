«У нас не было правильного голода в начале сезона, но сейчас он вернулся. Сожалеем о некоторых упущениях на старте, иногда общая энергия команды может снизиться, это обычный процесс», - приводит слова Игуаина Football Italia.

Добавим, что после 15 игр «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице серии А, имея в активе 37очков.