В составе «Уфы» дубль оформил Сильвестр Игбун (53-я, 69-я). На 80-й минуте Иван Обляков сделал счет 3:0.

Таким образом, благодаря победе «Уфа» набрала 27-е очко и поднялась на шестое место в турнирной таблице. Однако «Ахмат» может вернуть свою позицию и опередить команду из Уфы, достигнув положительного результата в Краснодаре. «Амкар» остался на 11 месте, имея в активе 21 очко.

В 20-м туре «Уфа» на выезды сыграет с «Ростовом» 10 декабря. «Амкар» в тот же день примет «Краснодар»