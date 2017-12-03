- Мы допустили ошибку. Мне кажется, мы неплохо играли до этой минуты, но, возможно, в этот момент мы проснулись, возможно, нам было необходимо прибавить, игра требовала, чтобы мы ускорились, активизировались, и мы проснулись и прибавили. Нам удалось отыграться, и, в итоге, это была уверенная победа.

Впереди еще долгий путь, много матчей, и нам остается надеяться, что «Ман Сити» еще оступится, и нам удастся сократить отрыв и оказать давление на них. Они лидируют вполне заслуженно, а наша задача — продолжать работать и следить за тем, что будет происходить, - передает слова Фабрегаса официальный сайт «Челси».

Напомним, что встреча завершилась победой подопечных Антонио Конте со счетом 3:1. После этой победы «Челси» набрал 32 очка и занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре 9 декабря «Челси» в гостях встретится с «Вест Хэмом».