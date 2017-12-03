- Игра началась не очень удачно, и мы быстро пропустили, но мы смогли собраться и ответить.

Очень важно побеждать, и нам было просто необходимо одержать победу до того, как начнутся матчи принципиальных соперников, так что это были важные три очка.

Мы когда-то играли вместе с Дринкуотером и играем теперь. Я рад, что он перешел в «Челси», я доволен победой, и надеюсь, мы будем побеждать и дальше, - передает слова Канте официальный сайт «Челси».

Напомним, что встреча завершилась победой подопечных Антонио Конте со счетом 3:1. После этой победы «Челси» набрал 32 очка и занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре 9 декабря «Челси» в гостях встретится с «Вест Хэмом».