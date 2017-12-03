Сегодня «Беневенто» сыграл вничью с «Миланом» в матче 15-го тура чемпионата Италии (2:2).

На последней минуте хозяев спас от поражения голкипер Альберто Бриньоли, который забил ударом головой после подачи со штрафного. Для команды это первое очко в нынешнем сезоне.

Ранее «Беневенто» установил антирекорд для топ-5 чемпионатов Европы, проиграв 14 стартовых матчей подряд. Гол вратаря на последней минуте спас их от продолжения этой серии.