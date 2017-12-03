Хозяева поля уступали 1:2 почти да самого конца матча. У  них отличился Георге Пушкаш (50-я минута), у гостей - Джакомо Бонавентура (38-я) и Никола Калинич (57-я).

В компенсированное время второго тайма вратарь «Беневенто» Альберто Бриньоли, прибежав в чужую штрафную, головой поразил ворота соперника.

Отметим, что с 75-й минуты миланцы играли вдесятером: получив вторую желтую карточку, поле покинул Алессио Романьоли.

Команда Дженнаро Гаттузо с 21 очком занимает седьмое место, ее сегодняшний соперник набрал первое очко, но  идет последним.

В следующем туре «Милан» 10 декабря примет «Болонью», а «Беневенто» в тот же день сыграет на выезде с «Удинезе».

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