Футболисты «Краснодара» одержали волевую победу над «Ахматом» в матче 19-го тура чемпионата России со счетом 3:2.

У «Краснодара» голами отметились Федор Смолов, Павел Мамаев и Жоаозиньо. В составе «Ахмата» забитые мячи на счету Антона Швеца и Исмаэла.

Отметим, что на 58-й минуте защитник краснодарской команды Андреас Гранквист не смог реализовать пенальти.

После этой игры «Краснодар» набрал 33 очка и занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Ахмат» с 25 баллами находится на седьмом месте.

В следующем туре 10 декабря «Краснодар» в гостях сыграет с «Амкаром». «Ахмат» днем позже на своем поле примет «Зенит».

РФПЛ

19-й тур

«Краснодар» - «Ахмат» - 3:2 (0:2)

Голы: Швец 29 (0:1). Лима 36 (0:2). Смолов 52 (1:2). Мамаев 68 (2:2). Жоаозиньо 90 (3:2).

«Краснодар»: Синицын, Петров, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Каборе (Вандерсон, 83), Перейра, Газинский, Классон, Мамаев (Жоаозиньо, 76), Смолов (Иван, 89)

«Ахмат»: Гудиев, Анхель, Сампайо, Уциев, Семёнов, Плиев, Роши, Митришев (Раванелли, 83), Лима, Швец, Жаба (Мохаммади, 62)

Незабитые пенальти: Гранквист (Краснодар), 58

Предупреждения: Петров, 27; Смолов, 32; Перейра, 58; Мамаев, 69; Гранквист, 79; Рамирес, 90 - Лима, 18; Швец, 33; Уциев, 37; Гудиев, 84

Судья: Сергей Иванов (Россия)