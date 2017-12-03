В составе победителей хет-трик сделал Иван Перишич. Также отличились Мауро Икарди и Милан Шкриньяр. «Интер» с 39 очками лидирует в чемпионате Италии. У «Кьево» 20 очков и 12-е место.

В следующем туре «Кьево» примет «Рому», а «Интер» на выезде сыграет с «Ювентусом».

Чемпионат Италии. Серия А

15-й тур

«Интер» - «Кьево» - 5:0

«Интер»: Ханданович, Д’Амброзио (Дальберт, 77), Шкриньяр, Раноккья, Сантон, Валеро, Брозович, Кандрева (Карамо, 85), Жоау Мариу, Перишич, Икарди (Эдер, 75).

Голы: Перишич, 23, 57, 90+2, Икарди, 38, Шкриньяр, 60