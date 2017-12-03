В составе победителей отличились Джованни Симеоне, Жордан Верету и Федерико Кьеза. «Фиорентина» набрала 21 очко и занимает седьмое место. У «Сассуоло» 11 очков и 16-я позиция.

В следующем туре «Сассуоло» примет «Кротоне», а «Фиорентина» на выезде сыграет с «Наполи».

Чемпионат Италии. Серия А

15-й тур

«Фиорентина» - «Сассуоло» - 3:0

Голы: Симеоне, 32, Верету, 42, Кьеза, 71