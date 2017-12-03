«Фиорентина» одержала крупную победу над «Сассуоло»
Матч 15-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Сассуоло» завершился победой хозяев – 3:0.
В составе победителей отличились Джованни Симеоне, Жордан Верету и Федерико Кьеза. «Фиорентина» набрала 21 очко и занимает седьмое место. У «Сассуоло» 11 очков и 16-я позиция.
В следующем туре «Сассуоло» примет «Кротоне», а «Фиорентина» на выезде сыграет с «Наполи».
Чемпионат Италии. Серия А
15-й тур
«Фиорентина» - «Сассуоло» - 3:0
Голы: Симеоне, 32, Верету, 42, Кьеза, 71