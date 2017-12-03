Футболисты «Анжи» переиграли «СКА-Хабаровск» в матче 19-го тура чемпионата России со счетом 4:0.

В составе махачкалинской команды голами отличились Хуан Лескано, Владимир Полуяхтов, Иван Маркелов и Игорь Армаш.

Добавим, что на 26-й минуте матча с поля был удален вратарь хабаровского клуба Александр Криворучко.

После этой победы «Анжи» набрал 19 очков и занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ. «СКА-Хабаровск» с 12 баллами находится на 16-м месте.

В следующем туре «Анжи» 9 декабря в гостях сыграет с «Динамо». «СКА-Хабаровск» в этот же день встретится на выезде с «Рубином».

РФПЛ

19-й тур

«Анжи» - «СКА-Хабаровск» - 4:0 (3:0)

Голы: Лескано 2 (1:0). Полуяхтов 8 (2:0). Маркелов 43 (3:0). Армаш 85 (4:0).

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Самарджич, Армаш, Тетрашвили, Хубулов, Данченко (Иванченко, 78), Брызгалов, Лескано, Маркелов

«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Пуцко (Эдиев, 22), Наваловский, Черевко, Савичев, Калинский, Баляйкин (Довбня, 31), Димидко, Федотов, Никифоров, Маркович (Христов, 52)

Удаления: нет - Криворучко, 27

Судья: Алексей Еськов (Россия)