«Вольфсбург» одержал крупную победу в матче с «Боруссией» (М)
Матч 14-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Боруссия» (Менхенгладбах) завершился победой хозяев – 3:0.
В составе победителей отличились Юнус Малли, Даниэль Дидави и Джошуа Гилавоги. «Вольфсбург» набрал 17 очков и занимает 11-е место. У «Боруссии» 24 очка и четвертое место.
В следующем туре «Вольфсбург» на выезде сыграет с «Гамбургом», а «Боруссия» примет «Шальке».
Чемпионат Германии. Бундеслига
14-й тур
«Вольфсбург» - «Боруссия» (М) – 3:0
Голы: Малли, 4, Дидави, 25, Гилавоги, 71