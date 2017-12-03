В составе победителей отличились Юнус Малли, Даниэль Дидави и Джошуа Гилавоги. «Вольфсбург» набрал 17 очков и занимает 11-е место. У «Боруссии» 24 очка и четвертое место.

В следующем туре «Вольфсбург» на выезде сыграет с «Гамбургом», а «Боруссия» примет «Шальке».

Чемпионат Германии. Бундеслига

14-й тур

«Вольфсбург» - «Боруссия» (М) – 3:0

Голы: Малли, 4, Дидави, 25, Гилавоги, 71