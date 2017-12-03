- Леонид неустанно трудился на своей должности и выступал с полной честью, было удовольствием работать с ним. К сожалению, результаты команды не улучшились, как на это надеялись обе стороны, и поэтому мы согласились завершить сотрудничество. Я хотел поблагодарить Леонида и Олега (Яровинского - Прим.ред.) за их усилия и искренне пожелать им успехов в будущем, - приводит официальный сайт «Халл Сити» слова Аллама.

Напомним, ранее клуб чемпионшипа объявил о досрочном расторжении контракта со Слуцким. Вместе с ним «Халл Сити» покинет Олег Яровинский, который занимал пост стратегического директора. Слуцкий возглавил команду 9 июня, а Яровинский был назначен на свою должность 12 октября.

Под руководством 46-летнего российского тренера «Халл Сити» провел 20 матчей в чемпионшипе, в которых одержал четыре победы, семь раз сыграл вничью и потерпел девять поражений. Команда не может победить в семи играх подряд. В последнем матче Слуцкого «тигры» сыграли вничью с «Шеффилд Уэнсдей» (2:2).

Ближайшую игру «Халл Сити» проведет 9 декабря дома против «Брентфорда». Команда занимает в турнирной таблице 20-е место.