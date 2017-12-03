- Хорошо, что у нас получилось отыграться, но на «Бридже» мы не имеем права пропускать первыми, так что над этим надо работать. Первые 10–15 минут у нас не все получалось, но потом у нас получилось отыграться, и это хорошо. Мы должны были забивать больше, потому что мы создали много моментов. Но в итоге мы победили.

Надо продолжать делать то, что мы делаем. Мы хорошо играем, побеждаем, нужно просто, чтобы «Манчестер Сити» начал терять очки. Посмотрим, что будет к концу сезона, - передает слова Азара официальный сайт «Челси».