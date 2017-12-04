- Просто хочу поблагодарить тренера за все. Это были приятные месяцы работы с вами, босс. Я извиняюсь, что все получилось не так, как мы хотели. Спасибо и удачи во всем в будущем, - написал Мейлер.

I just want to thank the manager for everything. It’s been an enjoyable few months working with you boss, I’m sorry it hasn’t worked out the way we wanted. Thank you and good luck with everything in the future. @HullCity #hcafc pic.twitter.com/NvZRQhvC6D — David Meyler (@DavidMeyler7) 3 декабря 2017 г.

Напомним, ранее клуб чемпионшипа объявил о досрочном расторжении контракта со Слуцким. Вместе с ним «Халл Сити» покинул Олег Яровинский, который занимал пост стратегического директора. Слуцкий возглавил команду 9 июня, а Яровинский был назначен на свою должность 12 октября.

Под руководством 46-летнего российского тренера «Халл Сити» провел 20 матчей в чемпионшипе, в которых одержал четыре победы, семь раз сыграл вничью и потерпел девять поражений. Команда не может победить в семи играх подряд. В последнем матче Слуцкого «тигры» сыграли вничью с «Шеффилд Уэнсдей» (2:2).

Ближайшую игру «Халл Сити» проведет 9 декабря дома против «Брентфорда». Команда занимает в турнирной таблице 20-е место.