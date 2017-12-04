Теперь у «Лиона», «Монако» и «Марселя» по 32 очка.

«Монпелье» и «Марсель» сыграли вничью в матче 16-го тура лиги 1 на стадионе «Моссон» в Монпелье.

На 29-й минуте ивуариец Жованни Сьо забил свой четвертый гол в чемпионате и вывел хозяев вперед. «Марсель» отыгрался на последней минуте первого тайма благодаря пенальти, реализованному полузащитником Флорианом Товеном.

Бывший полузащитник «Терека» Факундо Пирис остался в запасе «Монпелье».

Таким образом, «Марсель» не смог вернуться на второе место в лиге 1 и теперь имеет столько же очков, сколько у «Лиона» и «Монако» (по 32). Эти три команды отстают от лидирующего «Пари Сен-Жермен» на девять очков. «Монпелье» занимает восьмое место с 22 очками.

7 декабря «Марсель» примет австрийский «Ред Булл» в Лиге Европы, а 10 декабря сыграет дома с «Сент-Этьеном» в 17-м туре чемпионата. На день раньше «Монпелье» проведет в гостях матч с «Анжером».

Лига 1

16-й тур

«Монпелье» – «Марсель» – 1:1 (1:1)

Голы: Сьо, 29 – Товен, 45, с пенальти.