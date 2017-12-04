25-летний форвард забил 17 голов в 21 матче за «Ливерпуль».

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер заявил, что лидером национальной команды Мохаммедом Салахом, который проводит первый сезон в «Ливерпуле», интересуется «Реал».

«Я получил подтвержденную информацию о том, что «Реал» интересуется Салахом, но мы не будем торопить события. По мне, у него сейчас невероятный период», – приводит Football Espana слова Купера.

В нынешнем сезоне 25-летний Салах забил 17 голов в 21 матче за «Ливерпуль».

Напомним, Египет – соперник сборной России на групповом этапе чемпионата мира.

Добавим, что в среду «Спартак» сыграет с «Ливерпуле» на «Энфилде» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.