В матче с «Вест Хэмом» (2:1) 26-летний бельгиец сделал 35-ю голевую передачу в премьер-лиге.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне лидирует по числу голевых передач среди игроков пятерки ведущих лиг, начиная с сентября 2015 года.

В матче 15-го тура премьер-лиги с «Вест Хэмом» (2:1) 26-летний бельгиец организовал победный гол испанца Давида Сильвы. Эта голевая передача стала для него 35-й за «горожан» в национальных чемпионатах.

В нынешнем сезоне де Брйюне поучаствовал в качестве ассистента в восьми голах команды.

Добавим, что в 75 матчах премьер-лиги полузащитник забил 17 голов.

Напомним, 30 августа 2015 года Де Брюйне подписал с «Манчестер Сити» шестилетний контракт. Сумма трансфера игрока из «Вольфсбурга» составила 75 миллионов евро.