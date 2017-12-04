Де Брюйне – лучший ассистент топ-5 европейских лиг с сентября 2015 года
В матче с «Вест Хэмом» (2:1) 26-летний бельгиец сделал 35-ю голевую передачу в премьер-лиге.
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне лидирует по числу голевых передач среди игроков пятерки ведущих лиг, начиная с сентября 2015 года.
В матче 15-го тура премьер-лиги с «Вест Хэмом» (2:1) 26-летний бельгиец организовал победный гол испанца Давида Сильвы. Эта голевая передача стала для него 35-й за «горожан» в национальных чемпионатах.
В нынешнем сезоне де Брйюне поучаствовал в качестве ассистента в восьми голах команды.
Добавим, что в 75 матчах премьер-лиги полузащитник забил 17 голов.
Напомним, 30 августа 2015 года Де Брюйне подписал с «Манчестер Сити» шестилетний контракт. Сумма трансфера игрока из «Вольфсбурга» составила 75 миллионов евро.
Since his debut for Man City in September 2015, @DeBruyneKev has provided 35 League assists – more than any other in the big five European leagues pic.twitter.com/Kn4AqhsMO1— Premier League (@premierleague) 3 декабря 2017 г.