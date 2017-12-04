«Реал» постарается подписать контракт с форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой. Об этом решении президента испанского клуба Флорентино Переса сообщает Rai Sport.

Ранее «Реал» интересовался приобретением другого аргентинского нападающего, выступающего в серии A – Мауро Икарди из «Интера». Однако теперь в Мадриде решили сосредоточиться на Дибале.

Ради перехода 24-летнего форварда «Реал» готов включить в сделку с «Ювентусом» полузащитника Тони Крооса.

В то же время чемпионы Италии не готовы отпускать своего десятого номера. Интерес со стороны «Реала» может заставить руководство «Ювентуса» пойти еще на одно улучшение контракта форварда, который подписал новое соглашение с клубом в апреле этого года.

За два с половиной сезона Дибала провел за «Ювентус» 115 матчей и забил 56 голов.