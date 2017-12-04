По информации издания, "Манчестер Юнайтед" по-прежнему заинтересован в услугах 28-летнего игрока, однако, не готов выполнять финансовые требования "сливочных". Отмечается, что "бланкос" требуют за своего хавбека 100 млн фунтов, но "красные дьяволы" готовы отдать не больше 60-ти млн фунтов.

Согласно источнику, такая позиция английского клуба связана с тем, что Бэйл в последнее время часто получает травмы и большую часть сезона проводит в лазарете.

Добавим, что наставник "МЮ" Жозе Моуринью пытался пригласить валлийца минувшим летом.