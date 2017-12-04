Напомним, коллектив из Южной Америки сыграет в одной группе со сборными Франции, Дании и Австралии.

"Мне хотелось бы сыграть против сборной России, но такой возможности не выпало. Ясно, что у Франции – одна из лучших сборных мира, но мы встречались с командами ее уровня и надеемся выйти в плей-офф. Мы не выступали на чемпионате мира очень давно, поэтому пришло время показать всем, кто такие перуанцы", – цитирует игрока Diariocorreo.pe.