Константин Генич: И все равно Слуцкий молодец. Он хоть попробовал
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич – об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Халл Сити».
Напомним, об увольнении российского специалиста стало известно сегодня.
"И все равно Слуцкий молодец! Он хоть попробовал", – написал Генич на своей странице в Twitter.
Слуцкий встал у руля английского клуба минувшим летом. Под его руководством команда сыграла в чемпионшипе 20 матчей (4 победы, 9 поражений и 7 ничьих).
И все равно Слуцкий молодец! Он хоть попробовал...💪🏻😔— Константин Генич (@GenichK) 3 декабря 2017 г.