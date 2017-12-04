Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич – об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Халл Сити».

Напомним, об увольнении российского специалиста стало известно сегодня.

"И все равно Слуцкий молодец! Он хоть попробовал", – написал Генич на своей странице в Twitter.

Слуцкий встал у руля английского клуба минувшим летом. Под его руководством команда сыграла в чемпионшипе 20 матчей (4 победы, 9 поражений и 7 ничьих).