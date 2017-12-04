"Слышал о термине «Ферги-тайм». Но Когда этот великий тренер работал с "Манчестер Юнайтед", меня здесь не было. Не забывайте об этом.

В каждом матче моя команда показывает, что сдаваться – не наш вариант. Вы и сами видите, что соперники не хотят играть. Они просто сидят в обороне. Понимаю, таков плана тренера и я не собираюсь судить это. Но я хочу, чтобы меня поняли – играть с командой, которая закрылась в обороне очень и очень тяжело. У них только один вариант – убежать в атаку, что представляет огромную опасность.

10 игроков находятся у штрафной площади и защищают свои ворота. Надеюсь, в будущем эта проблема уйдет на второй план и наши соперники начнут играть. Таким образом, нам станет намного проще. Тем не менее, я счастлив, потому что мы смогли вырвать победу", – приводит слова испанского специалиста ESPN FC.