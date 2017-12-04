"Представители Федерации связались со мной и предложили работу у руля сборной Италии. Сказал им, что для меня большая честь работать с национальной командой. Мне было приятно, что столько людей хотят видеть меня там. Но все же, это немного другая работа. Она в корне отличается от той, что на клубном уровне. А я хочу работать каждый день.

Думаю, у нашего футбола хватает проблем, которые нужно решить прямо сейчас. Понимаю, что между Федерацией и клубами есть определенный конфликт. Это нормально. Такое происходит в Германии, Франции и других странах, но сейчас итальянский футбол нуждается в том, чтобы стороны пришли к общему знаменателю. Я считаю, что Федерация должна навести порядок в клубах и установить новые правила для улучшения ситуации.

Я убежден, что сокращение команд в серии А до 18 принесет пользу сборной. Я даже знаю, что есть клубы, которые поддерживают эту идею", – приводит слова Анчелотти Goal.