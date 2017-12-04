Защитник «Баварии» считает, что пока «ПСЖ» - фаворит Лиги чемпионов, но все может измениться, когда в немецком клубе поправятся все травмированные.

"Главное - победить (завтра в домашнем матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» - прим. ред.), не важно с каким счетом, ведь у нас много травмированных, - сказал в интервью газете L’Equipe защитник «Баварии» Жером Боатенг. - А в «ПСЖ» все здоровы, кроме Тиаго Мота. Так что не будет никакой драмы, если финишируем вторыми в группе. Сейчас главные фавориты Лиги чемпионов – «Манчестер Сити», «Реал», «Барселона» и «ПСЖ», многие видят в финале как раз Париж с «Сити». Но все может измениться. Когда у нас все поправятся, мы вполне можем пробиться в финал».

Чтобы финишировать в группе на первом месте «Бавария», должна выиграть у «ПСЖ» с разницей в четыре мяча (первый матч в Париже закончился со счетом 3:0).