"Многое было сказано на этот счет. Я бы не хотел возвращаться к этой теме. Единственное, что я скажу – многим не нравился наш подход к тренировочному процессу. Но я работал над этим много лет и не собираюсь менять свою программу.

Игроки проводят за сезон примерно 60 матчей. Мой метод основан на качестве, а не количестве. Поэтому, лучше час посвятить работе с мячом, чем полтора часа бегать. Вы должны с умом использовать выходные", – приводит слова Анчелотти Football Italia.

Напомним, специалист покинул пост наставника "Баварии" в ноябре этого года.