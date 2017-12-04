Чемпионат мира по болотному футболу может пройти на территории Ленинградской области во время проведения большого ЧМ-2018.

«Мы планируем провести чемпионат мира по болотному футболу. Есть такой очень популярный в Финляндии формат, в котором участвуют до 500 команд со всей Скандинавии. Мы им предложили воспользоваться моментом и провести турнир в Ленинградской области. Плюс с правительством Республики Татарстан в городе Иннополисе мы делаем соревнования для бизнесменов, которые приедут на чемпионат мира – 2018», - передает ТАСС слова президента клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуарда Латыпова.

Напомним, что чемпионат мира по футболу состоится с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.